Забыли предупредить поваров: в хабаровском детсаду четырехлетний мальчик пострадал от приступа аллергии

В одном из дошкольных учреждений Хабаровска разгорелся скандал из-за халатности персонала, едва не обернувшейся трагедией. Как сообщает РИА Новости, у четырехлетнего воспитанника диагностирована аллергия на молочную продукцию, о чем сотрудники сада были заранее проинформированы. Однако в день, когда ребенок находился в группе, повара приготовили мясной рулет, в состав которого входило молоко, а воспитатель, отвечавшая за контроль питания, не передала им информацию об ограничениях мальчика.