Забыли предупредить поваров: в хабаровском детсаду четырехлетний мальчик пострадал от приступа аллергии
В одном из дошкольных учреждений Хабаровска разгорелся скандал из-за халатности персонала, едва не обернувшейся трагедией. Как сообщает РИА Новости, у четырехлетнего воспитанника диагностирована аллергия на молочную продукцию, о чем сотрудники сада были заранее проинформированы. Однако в день, когда ребенок находился в группе, повара приготовили мясной рулет, в состав которого входило молоко, а воспитатель, отвечавшая за контроль питания, не передала им информацию об ограничениях мальчика.
В результате у ребенка развилась острая аллергическая реакция. Медикам удалось оперативно купировать приступ, отечность спала, и сейчас мальчик продолжает лечение амбулаторно. Тем не менее родители уже высказали претензии к учреждению. В самом детском саду начали служебное расследование, при этом в администрации уточнили, что воспитатель, в чьи обязанности входил надзор за организацией питания, продолжает работать.