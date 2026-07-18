Забыли про самолеты: россияне открыли для себя круизы из Сочи в Турцию и Египет

За четыре года судно перевезло около 150 тысяч пассажиров, только в прошлом сезоне совершило 47 рейсов и доставило на турецкие курорты более 31 тысячи путешественников. В 2026 году запланировано 49 круизных программ, и пассажиропоток в первой половине года резко вырос.

Турецкие портовые города — Стамбул, Амасра, Самсун, Трабзон и Измир — называют российские круизы важнейшим экономическим рычагом, приносящим выручку местному бизнесу. Помимо недельных маршрутов по Черноморскому побережью, в расписание включены двухнедельные круизы в Египет с заходом в Александрию и по Средиземному морю, позволяющие за одну поездку посетить несколько стран без стыковочных перелетов. Главный редактор «Турпрома» Александр Гордиец отметил, что в условиях авиационных ограничений и подорожания билетов лайнер Astoria Grande стал для россиян доступным и предсказуемым способом выезда за рубеж. Интерес к морским турам из Сочи, по его словам, вырос сразу на 22 процента. Круиз работает с рублевой экосистемой на борту, а отправление происходит прямо из сочинского порта.