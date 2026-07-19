На Эльбрусе погиб подросток из-за обрыва троса

В Кабардино-Балкарии на восточном склоне Эльбруса в районе Ачкерьякольского лавового потока произошла трагедия. Во время восхождения оборвался страховочный трос, удерживавший альпинистов, сообщает MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Отмечается, что в результате инцидента мужчину и подростка протащило вниз по склону около километра. Юный альпинист скончался на месте, его отец находится в тяжелом состоянии на высоте примерно 4200 метров.

По данным издания, маршрут группы проходил через ущелья рек Ирик и Ирикчат, а также перевал Ирикчат. Спасатели МЧС России уже выдвинулись к месту происшествия. Оперативная группа проводит эвакуацию выжившего туриста для срочной госпитализации. Обстоятельства обрыва троса выясняются.

Ранее сообщалось, что в отеле на Ибице погиб турист из Британии на глазах жены и детей.