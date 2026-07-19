Переплатили сейчас, сэкономили потом: почему ЛДСП никогда не заменит мебель из массива дерева

При выборе мебели многие ориентируются прежде всего на цену. Однако изделие из массива дерева может прослужить в разы дольше, чем из ЛДСП или МДФ. О том, почему переплата за натуральную древесину часто оказывается оправданной, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал изготовитель мебели из натурального дерева Леонид Кляхин.

Что происходит с мебелью из ЛДСП, МДФ и дерева

По словам мастера, мебель из массива дерева отличается высокой прочностью и долговечностью. Как объяснил специалист, со временем более бюджетные материалы начинают терять свои свойства.

Перепады влажности могут привести к тому, что на торцах начинает отходить кромка. Если на поверхность попадет вода, материал способен разбухнуть. Кроме того, царапины, сколы и другие механические повреждения на такой мебели практически невозможно качественно устранить.

«Стол из дерева при возникновении механических дефектов практически любого характера подлежит восстановлению. Даже спустя годы эксплуатации деревянную мебель можно отреставрировать и вернуть ей первоначальный внешний вид», — отметил специалист.

На что обратить внимание при покупке

Эксперт советует оценивать не только внешний вид, но и качество сборки. Особое внимание стоит уделить крепежным элементам и фурнитуре. Именно от них во многом зависит прочность конструкции и срок службы мебели. Так, для столов следует выбирать твердые породы древесины. К ним относятся дуб, бук и ясень. Более доступным по цене вариантом является береза.

Качество готового изделия зависит не только от материала, но и от технологии производства.

«Для обработки древесины очень важно использовать острый деревообрабатывающий инструмент. При работе затупившимся инструментом поверхность получается шероховатой и ворсистой, что сказывается на конечном виде изделия», — заключил мастер.

Ранее стало известно, что в России может появиться новый механизм решения жилищного вопроса — долгосрочная наследуемая аренда жилья. Новая инициатива призвана расширить доступные варианты приобретения и использования жилья для россиян, особенно для тех, кто пока не может позволить себе покупку собственной квартиры.