Забытые остатки и ипотечные проценты: где именно граждане оставляют в ФНС свои законные 390 тысяч

По словам эксперта, наиболее частые потери возникают при имущественных вычетах на покупку жилья. Многие граждане не знают, что лимит в 2 млн рублей можно использовать многократно до полного исчерпания, но только по разным объектам, приобретенным после 1 января 2014 года. Типичная ошибка — неиспользование остатка вычета с предыдущей покупки более дешевой квартиры. Кроме того, супруги забывают, что могут распределить вычет в любой пропорции, даже если жилье оформлено на одного из них, — это позволяет увеличить возврат при разном уровне доходов. При продаже недвижимости, находившейся в собственности меньше минимального срока, граждане часто выбирают не самый выгодный способ уменьшения налогооблагаемого дохода. Палюлин пояснил, что вместо фиксированного вычета в 1 млн рублей иногда разумнее уменьшить доход на сумму документально подтвержденных расходов на покупку объекта. При этом, даже если вычет полностью перекрывает налог, декларацию все равно нужно подать — иначе возможен штраф за просрочку. Значительные суммы теряются и на вычете по ипотечным процентам, лимит которого составляет 3 млн рублей, а максимальный возврат при ставке 13% — 390 тыс. рублей. Многие заемщики ошибочно полагают, что вычет учитывается банком автоматически или его можно получить только один раз, хотя право возникает по мере фактической уплаты процентов, а справку из банка нужно запрашивать ежегодно. Эксперт обратил внимание, что с 2025 года действует прогрессивная шкала НДФЛ, и для доходов свыше 5 млн рублей применяются повышенные ставки, что увеличивает потенциальный размер возврата для граждан с высокими доходами. Социальные вычеты на лечение и образование, по словам юриста, тоже нередко теряются из-за «бумажных» мелочей. При оплате медицинских услуг люди не собирают полный пакет документов и забывают, что вернуть налог можно не только за себя, но и за близких родственников. Для образовательного вычета критически важна очная форма обучения ребенка — без нее в возврате откажут. Кроме того, если учеба оплачена материнским капиталом, вычет не применяется. Отдельно Палюлин указал на новый социальный вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, который продолжает внедряться в правоприменительной практике. На сайте ФНС среди подтверждающих документов значатся договор со спортивной организацией и кассовый чек. Главный «подводный камень» для любых видов вычетов — трехлетний срок давности, в пределах которого можно заявить возврат за прошлые периоды. По истечении этого срока право на возврат налога утрачивается безвозвратно.