«Забытые в раю». Российские туристы не могут улететь с Мальдив из-за отмены рейсов

На Мальдивах сложилась критическая ситуация с вывозом туристов из России. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке авиакомпании массово переносят и отменяют рейсы, в результате чего на островах застряли до 600 россиян.

По данным телеграм-канала Shot, в аэропорту Мале практически не осталось свободных мест на ближайшие вылеты. Стоимость единичных билетов взлетела до астрономической суммы — 1 миллиона рублей. Туристы готовы выкупать их за свой счет, однако физическое отсутствие рейсов и непомерные цены делают возвращение невозможным.

Отчаявшиеся соотечественники записали видеообращение на имя глав МИД и посольства РФ, призывая дипломатов вмешаться и помочь им покинуть страну.

Ранее сообщалось о том, что российские туристы не могут улететь со Шри-Ланки.