Забытый гараж: в РФ нашли Toyota Camry с пробегом как у новинки

На российском авторынке появилось редкое предложение: седан Toyota Camry 2017 года выпуска с пробегом всего 22 тысячи километров. Владелец просит за практически новый автомобиль 3,19 миллиона рублей, пишет РГ.

Согласно информации из объявления, транспортное средство не попадало в аварии. Весь срок эксплуатации автомобиль провел в отапливаемом паркинге под специальным чехлом. По словам продавца, машина использовалась крайне редко, примерно раз в месяц, выполняя роль третьего автомобиля в семействе. Причиной расставания с машиной стала необходимость в средствах для покупки квартиры, при этом варианты обмена владельца не интересуют.

Под капотом у выставившего на продажу экземпляра установлен двух с половиной литровый мотор мощностью 181 лошадиная сила. Работает силовой агрегат в паре с автоматической коробкой передач.