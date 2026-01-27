Забытый хит возвращается: в Россию ввозят всеми любимый Volkswagen, но есть нюанс

На российском авторынке появилось необычное предложение: компании из Владивостока и Москвы начали частный ввоз новых кроссоверов Volkswagen T-Cross, официально предназначенных только для Китая. Минимальная цена составляет около 1,4 млн рублей, что делает модель самым доступным новым кроссовером в сегменте, пишет ufocar .

Автомобиль, построенный на платформе знакомых россиянам VW Polo и Skoda Rapid, предлагается в разных комплектациях. Самое выгодное предложение — версия Comfort с двухцветным кузовом, панорамной крышей и цифровой приборной панелью за 1,4 млн рублей. Альтернативой являются более дорогие поставки из Японии или Китая за 1,8 млн рублей, отличающиеся оснащением и силовыми агрегатами (1.0 TSI на 116 л. с. с «роботом» или 1.5 на 110 л. с. с автоматом).

На фоне официальных цен на китайские кроссоверы, стартующих от 2 млн рублей, «серый» Volkswagen T-Cross создает уникальную рыночную ситуацию, предлагая покупателям неожиданную альтернативу с европейским брендом.

Ранее военный эксперт Рустем Клупов заявил, что в России растет сеть конкурентных производителей дронов.