Забытый на зарядке пауэрбанк чуть не спалил гостиницу в Ижевске
Портативное зарядное устройство задымилось в удмуртской гостинице
Фото: [pxhere.com]
Оставленный на зарядке пауэрбанк чуть не стал причиной возгорания в гостинице Удмуртии. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале.
Постоялец подключил портативное зарядное устройство к розетке и покинул номер. Оставленный без присмотра пауэрбанк задымился, из-за чего сработала пожарная сигнализация.
На ситуацию вовремя среагировала администратор гостиницы. Войдя в номер, она выдернула шнур из розетки. Прибывшие на место пожарные осмотрели помещение и убедились в безопасности остальных постояльцев гостиницы.
