Забытый на зарядке пауэрбанк чуть не спалил гостиницу в Ижевске

Оставленный на зарядке пауэрбанк чуть не стал причиной возгорания в гостинице Удмуртии. Об этом сообщило МЧС России в своем телеграм-канале .

Постоялец подключил портативное зарядное устройство к розетке и покинул номер. Оставленный без присмотра пауэрбанк задымился, из-за чего сработала пожарная сигнализация.

На ситуацию вовремя среагировала администратор гостиницы. Войдя в номер, она выдернула шнур из розетки. Прибывшие на место пожарные осмотрели помещение и убедились в безопасности остальных постояльцев гостиницы.

Ранее туристов предупредили об «опасных зарядках» в аэропортах.