«Забываем на ближайшие пару лет»: какой дизайн ногтей не стоит делать на Новый год

Совсем скоро наступит Новый год, а по всему миру пройдут праздничные застолья и корпоративы. В связи с этим многие девушки уже сейчас задумываются о подборе нарядов и различных бьюти-процедурах, в частности о маникюре.

Анна Романова, основатель школы «Академия здоровых ногтей», рассказала нам, какой дизайн ногтей однозначно не стоит выбирать на Новый год.

«Первое, что точно не стоит использовать в своем новогоднем маникюре, это нюд. Да, это базовые оттенки, и многим сложно от них отказаться, но ведь всегда можно чем-то дополнить такое покрытие, и оно заиграет новыми красками. Сейчас так много всего — светоотражающие топы, втирка, стемпинг. Выбирайте то, что будет создавать вам праздничное настроение», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Стразы и пирсинг, продолжила она, удешевляют образ и точно будут не по душе символу года — Дракону, который предпочитает элегантность в совокупности с минимализмом.

«Единороги, мультяшки, елочки на ногтях — забываем об этом дизайне на ближайшие пару лет и точно не делаем в этом году. Вязаный узор на ногтях тоже остался в прошлом. Он визуально утяжеляет ногти и выглядит старомодно, а Дракон любит блистать и быть в центре внимания», — подчеркнула Романова.

Цвета лета или яркие неоновые оттенки эксперт рекомендует оставить на теплый сезон. Также следует отказаться от таких цветов, как синий, черный, коричневый и белый — по китайской философии данные оттенки могут принести неудачу и разочарования.

«Дракон любит золото, серебро и все оттенки зеленого, а также красный и фиолетовый», — подытожила эксперт.

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