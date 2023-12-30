Забывшего закрыть балкон оренбуржца по возвращении из командировки ждала стая голубей и засранная квартира

Житель Оренбурга, похоже, на всю жизнь теперь запомнит, что уходя из дому нужно закрывать не только двери, но и окна. Мужчина отправился в командировку, но забыл закрыть балкон. Что, как показала практика, стало фатальным для его жилища.

Спокойно уехав на заработки вахтовик по возвращению через пару месяцев не узнал свою квартиру, которая напоминала не человеческое жилище, а самое настоящее голубиное гнездо. Дом был засран сверху до низу: птичий помет царил везде, в комнатах, санузле (кроме унитаза почему-то), коридоре. Особенно загаженной оказалась кухня.

Вокруг хаотично летали с пару десятков голубей, явно недоумевавших, как мужик тут оказался и что ему нужно. Видео произошедшего попало в сеть и стало вирусным.

Фото: [ скриншот с видео ]

Голубей, в итоге, выгнать мужчине особого труда не составило. А вот ремонт летит в копеечку. Со слов снимавшего видео, запах в квартире такой, хоть святых выноси.