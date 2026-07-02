Зачем мучить батарею всю ночь? Тест 115 смартфонов доказал: утренней получасовой зарядки хватает

Издание CNet развенчало привычку оставлять смартфон на зарядке на всю ночь. Журналисты протестировали более ста современных гаджетов и пришли к выводу, что в этом нет практического смысла: почти любое устройство можно быстро подзарядить утром или днем.

В ходе эксперимента эксперты провели с каждым из 115 аппаратов получасовой тест с комплектным блоком питания. Они зафиксировали, что девайсы, выпущенные за последний год, набирают энергию заметно быстрее моделей двух-трехлетней давности. Так, Samsung Galaxy S25 Ultra за полчаса восстанавливает 74 процента заряда, S26 Ultra — 76 процентов, а S25 FE — 69 процентов. У iPhone 16 Pro и 17 Pro показатели составили 57 и 74 процента соответственно, у Google Pixel 9A и 10A — 46 и 57 процентов. При этом авторы признали, что если кому-то удобнее оставлять телефон подключенным на ночь, отговаривать они не станут.