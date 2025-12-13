«Зачем оно нужно?»: депутат устроил разнос новым школьным предметам с трибуны

Депутат Государственной Думы Сергей Миронов выступил с критикой современной школьной программы. По его мнению, она перегружена второстепенными дисциплинами в ущерб ключевым предметам, передает ТАСС.

Миронов заявил, что программа «разбухает за счет непонятных предметов», тогда как для углубленного изучения русского языка, математики и истории часов недостаточно. Он считает ошибочным подход к решению проблемы путем увеличения сроков обучения, так как это лишь усиливает нагрузку на учеников и педагогов.

Парламентарий также указал на высокую бюрократическую нагрузку на учителей, ведущую к профессиональному выгоранию. В качестве альтернативы он предложил оптимизировать учебный план, отказаться от ЕГЭ и сократить объем отчетности, чтобы повысить статус педагога и интерес детей к учебе.

Ранее сообщалось о том, что правительство РФ планирует расширить эксперимент по сдаче ОГЭ на ряд регионов.