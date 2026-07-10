Зачем платить за экскурсии: туристы превратили Турцию в гигантский шопинг-центр

Особенно заметен сдвиг в Турции: почти половина безналичных расходов иностранцев — 49 процентов — уходит на одежду, обувь и текстиль. По сути, курорт превратился в крупный дисконт, где гости компенсируют стоимость путёвок доступными товарами. Для сравнения, в Хорватии траты на дайвинг и парки подскочили на 66 процентов, а в Греции почти треть бюджета — 32 процента — приходится на рестораны. Рост расходов на шопинг зафиксирован и в других странах: в Японии европейцы увеличили траты на покупки на 59 процентов, в Албании — на 75 процентов, в Болгарии — на 40 процентов. На испанской Майорке туристы из Германии и Великобритании также активно занимались шопингом. Таким образом, экономические условия меняют структуру потребления, и путешественники всё чаще делают выбор в пользу покупок, а не традиционных развлечений.