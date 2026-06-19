«Зачем принимали заявку?»: туристов из Югры в Грузии встретили грубостью и отказом говорить по-русски

Две семьи из Когалыма отправились в автомобильное путешествие в Турцию. Общий маршрут составил почти 4,5 тысячи километров. Путешественники уже проехали Тюмень, Тольятти и Волгоград, преодолели Верхний Ларс и добрались до Тбилиси, передает muksun.fm .

Однако в Грузии югорчан ждал неприятный сюрприз. Несмотря на подтвержденное бронирование, персонал отеля отнесся к ним с пренебрежением. Сотрудники отказывались говорить по-русски, настаивали на общении на английском (хотя владели им слабо) и даже не хотели предоставлять парковочное место. Путешественникам удалось договориться о парковке — она, вопреки словам персонала, оказалась почти пустой.

«Персонал относился грубо и с неприязнью. Зачем тогда принимали нашу заявку, если у них такое отношение к российским туристам, непонятно», — рассказала туристка в своих соцсетях.

При этом, по предварительным подсчетам, такая поездка для семьи из четырех человек обошлась примерно на 200 тысяч рублей дешевле, чем обычный тур. Главная цель путешественников — увидеть как можно больше новых мест.