«Задача была несовместима с жизнью»: сослуживцы рассказали, как разведчик смог выжить в невозможной обстановке

Боец Юрий Слободин с позывным Заря был старшим разведчиком на спецоперации. Он героически погиб в бою в Херсонской области. Но его сослуживцы всегда будут помнить, каким отважным солдатом был Юра.

Мама разведчика Наталья Петрова отмечает, что еще в школьные годы он обрел настоящих верных друзей на своей малой родине, в удмуртском поселке Кизнер. Даже в выборе профессии ребята были едины. Многие из них сейчас являются участниками СВО.

Боец с позывным Кедр после гибели Юры Слободина общался с Натальей Ивановной. Он рассказал, откуда у ее сына был такой позывной и каким он был солдатом.

«Когда Юрий пришел в наше подразделение еще в 2019 году, мы даже не заметили, насколько быстро он стал своим: надежным, сдержанным и рассудительным товарищем. На СВО позывной он себе выбрал сам — Заря, что очень ему подходит, потому что он был светлый и имел силу светить другим!» — отметил боец СВО Кедр.

В зоне спецоперации Слободин никогда не поддавался панике, не показывал свой страх, продолжил Кедр. В июне 2022 года Заря без сомнений бросился доставать раненого товарища под плотным огнем противника.

«Кстати, тогда под Харьковом он чуть не погиб. Поставленная задача была практически несовместима с жизнью. Уходя на задание, ребята попрощались со всеми навсегда, но они ее выполнили и вернулись живыми», — припомнил сослуживец.

Бойцы разведбатальона, где служил Юрий, даже назвали квадрокоптер его позывным. Так что Заря продолжает помогать своим и выполнять боевые задачи.

Ранее мы рассказывали, как Юрий Слободин стал военным и как сложилась его судьба.