Задача за задачей: как нам удается работать и закрывать цели эффективнее с помощью группировки дел

Кажется, что дела нужно выполнять по мере их поступления. Но если занять роль наблюдателя, то окажется, что группирование дел поможет решать их гораздо проще и эффективнее. А если вы до сих пор нам не верите – читайте статью.

Вы экономите время

Если вы сгруппируете свои дела по категориям, то может оказаться, что они отнимают гораздо меньше усилий и времени. Например, вам за рабочий день нужно провести несколько созвонов. Каждый требует подготовки – включить камеру, проверить звук, создать звонок. Вы можете сделать их все вместе, вместо того, чтобы каждый раз отдельно готовиться и звонить.

Вы лучше организованы

Когда вы группируете свои дела, вы точно знаете, на что потратите свой день. Например, в первой половине дня – встречи в офисе, во второй – работа с документами. Можно группировать еще по приоритету, что надо сделать в первую очередь, а что – во вторую. Так вы сможете контролировать дела и не строить иллюзий.

Вы меньше стрессуете

Когда дела просто висят огромным списком, вас может охватить паника и прокрастинация. Но если потратить 10 минут на их сортировку, окажется, что все не так уж и страшно, достаточно сесть и делать.

Вы становитесь продуктивнее

Когда вы сосредоточены на одном типе задач, вы более продуктивно их решаете. Ученые говорят, что человек тратит до 15 минут на то, чтобы переключиться на другое дело. А если дел не 2, а 3? И все разные? Исследования Американской ассоциации психологов доказывают, что на переключение между задачами у человека может уйти до 40% рабочего времени.

Надеемся, что эти доводы убедили вас в эффективности группирования дел. Это может стать отличным инструментом при грамотном использовании. Задайте себе вопрос: «Какие свои задачи я могу объединить в одну группу?». Причем, уже сейчас.

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