«Задели ребенка»: власти Чувашии объяснили, что происходит после атаки дрона

Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов сообщил о пострадавших и повреждении жилых домов в Чебоксарах после падения БПЛА. По предварительным данным, травмы получили 4 человека, среди них 1 ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Для временного размещения жителей открыт пункт на базе одной из школ микрорайона. Все процессы, связанные с оказанием помощи и работой пункта, находятся под контролем главы республики Олега Николаева. Экстренные службы продолжают устранение последствий и обеспечивают безопасность на месте происшествия.

Власти призывают сохранять спокойствие и пользоваться только официальной информацией.

Ранее глава Чувашии обратился к жителям после атаки БПЛА.