Задержан дизайнер, оставивший ВСУшников без нижнего белья и 1,54 млрд гривен

По условиям договора с МО Украины, Гринкевич должен был создать летнюю одежду и патриотичное нижнее белье для украинских бойцов. Предприятие дизайнера получило 1,54 млрд гривен, однако к концу срока никакой одежды ведомство не получило.

Как сообщает Readovka, на месте, где должно было быть предприятие и сотрудники, были лишь 500 тысяч долларов для правоохранительных органов. При этом прошел год с момента подписания дорогостоящего контракта.

Предприимчивого стилиста задержали для дальнейших разбирательств.