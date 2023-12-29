Задержан дизайнер, оставивший ВСУшников без нижнего белья и 1,54 млрд гривен
Фото: [© Виталий Тимкив/ РИА Новости]
Игорь Гринкевич «кинул» оборонное ведомство, нарушив главные условия контракта по созданию одежды для нужд ВСУ.
По условиям договора с МО Украины, Гринкевич должен был создать летнюю одежду и патриотичное нижнее белье для украинских бойцов. Предприятие дизайнера получило 1,54 млрд гривен, однако к концу срока никакой одежды ведомство не получило.
Как сообщает Readovka, на месте, где должно было быть предприятие и сотрудники, были лишь 500 тысяч долларов для правоохранительных органов. При этом прошел год с момента подписания дорогостоящего контракта.
Предприимчивого стилиста задержали для дальнейших разбирательств.