Задержан глава администрации Миллеровского района Ростовской области

В Ростовской области правоохранительные органы задержали главу администрации Миллеровского района Олега Коваленко. Об этом сообщила пресс-службы регионального УФСБ.

(превышение должностных полномочий).

По данным следствия, в сентябре 2022 года Коваленко в нарушение действующего законодательства распорядился заключить договоры между образовательными учреждениями района и коммерческой организацией «Донтеплоэнерго» без проведения обязательных конкурсных процедур. Эти действия привели к незаконной передаче муниципального имущества в пользование частной компании.

Согласно материалам дела, подобные противоправные решения нанесли ущерб местному бюджету, оцениваемый более чем в 25 млн руб. за период 2022–2023 годов.

Примечательно, что, несмотря на признание данных сделок недействительными как антимонопольной службой, так и арбитражными судами, объекты теплоснабжения продолжают оставаться под контролем коммерческой структуры.

Следственным управлением СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся комплексные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что силовики задержали бывшего главу «Черноморнефтегаза» Сергея Бейма.