Силовики задержали бывшего главу «Черноморнефтегаза» Бейма

Руководитель сети крымских заправок «ТЭС» Сергей Бейма был задержан силовиками по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил РБК.

Бейм в 2014-2016 годах руководил предприятием «Черноморнефтегаз». До этого бизнесмен несколько лет был депутатом крымского парламента. На настоящий момент он возглавляет группу компаний «ТЭС», которая владеет целой сетью заправок на территории полуострова, а также другими объектами. Стало известно, что предприниматель был задержан силовиками. По имеющейся информации, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Также имеются сведения, что параллельно Бейму задержали Марию Пяткову, которая руководит компанией «Аврора». Эта фирма напрямую связана с ТЭС и даже зарегистрирована по точно тому же адресу.

Ранее сообщалось, что экс-глава Тамбовской области Максим Егоров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас с ним проводятся следственные действия. Задержанный занимал пост губернатора с октября 2021 года по ноябрь 2024 года.