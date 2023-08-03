Задержан мужчина, бросивший в «Ягуар» страйкбольную гранату

Меньше, чем за два часа столичным полицейским удалось задержать мужчину, который кинул в «Ягуар» страйкбольную гранату. Подробности приводит канал SHOT вечером 3 августа.

По данным канала, уже в скором времени дебошира доставят в отдел, где он объяснит причину своего поступка. Ранее мы рассказали, что вечером четверга неизвестный мужчина сначала угрожал чем-то похожим на пистолет водителю «Ягуара» недалеко от Москва-сити, а когда тот вышел, то вырвал чеку и сбежал.

В результате произошел взрыв, и в машине выбило стекла. Территория была оцеплена.