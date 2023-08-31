Задержан мужчина, обливший бензином подростков под Курганом

Задержанному за поджог и гибель одного из подростков под Курганом оказалось всего 22 года. Подробности сообщили в пресс-службе Варгашинского отдела СКР по Курганской области вечером четверга, 31 августа.

В СК уточнили, что задержанный ранее поджег двух подростков, предварительно облив их бензином, в деревне Верхнеглубокое. Все произошло вечером в среду, 30 августа.

Сейчас стало известно, что один из пострадавших подростков скончался. Задержанному в ближайшее время предъявят обвинение и будут ходатайствовать о заключении под стражу.