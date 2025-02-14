Задержан мужчина, подозреваемый в избиении комментатора Скворцова в Новосибирске

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в избиении российского комментатора Романа Скворцова в Новосибирске. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

В ведомстве уточнили, что сообщение о госпитализации журналиста с травмой головы поступило из медицинского учреждения, куда попал Скворцов. В ходе оперативно-разыскных мероприятий патрульные выяснили, что он получил телесные повреждения в результате конфликта с группой людей.

В МВД РФ по Новосибирской области отметили, что в связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

На данный момент один из подозреваемых находится в отделе полиции на допросе.

Комментатор, который прибыл в Новосибирск для работы на Матче звезд КХЛ, был доставлен в реанимацию в ночь на 9 февраля. Врачи диагностировали у него ушиб мозга и гематому. 11 февраля супруга Скворцова рассказала, что врачи оставили его в реанимации под капельницами.