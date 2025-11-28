Пострадавшая воспитанница скандального реабилитационного центра в Дедовске поделилась шокирующими подробностями о системе домогательств, существовавшей в учреждении. Девушка поделилась откровениями в беседе с агентством REGNUM.

По ее словам, сотрудник рехаба открыто предлагал ей сексуальные отношения в обмен на привилегии и возможность скорейшего возвращения домой.

«Он начал мне говорить, что если ты будешь со мной спать, то тебя не будут трогать, тебя никогда не будут обижать, у тебя все будет, тебя поскорее заберут домой. А просто каждый ребенок, который находится там — он просто мечтает попасть домой», — рассказала девушка.

Она добавила, что сотрудник специально прикасался к ней при других воспитанниках, а также позволял себе обнимать ее за талию.

По словам пострадавшей, первый интимный контакт с этим работником произошел ночью, когда она находилась на дежурстве. Девушка добавила, что подробности этого эпизода напрочь стерлись из ее памяти.

Она предположила, что это могло произойти из-за воздействия психотропных препаратов, которые принудительно давали воспитанникам.

Особое внимание в центре уделялось контролю над общением детей с родителями, добавила девушка. Сотрудники рехаба внимательно следили за тем, чтобы подростки не рассказывали родным об издевательствах.

Когда девушка попыталась поделиться с родителями происходящим, ее быстро перебивали и переводили разговор в шутливую форму. После таких попыток жертву неизменно ожидало суровое наказание от администрации центра.

Ранее Следственный комитет России (СКР) опубликовал шокирующие кадры из подмосковного реабилитационного центра.