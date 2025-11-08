Задержание по статье о клевете: известный дагестанский проповедник арестован в Москве

Известный дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский был задержан в одном из аэропортов Москвы и этапирован в Махачкалу для проведения следственных действий. Информацию о задержании подтвердил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Основанием для задержания стало уголовное дело, возбужденное против Батлухского по статье 128.1 УК РФ о клевете, о чем он сам сообщал в мае в своих мессенджерах. Тогда религиозный деятель указывал, что розыск инициировал отдел полиции по Советскому району Махачкалы.

Московские и дагестанские силовики действовали сообща: координация действий позволила задержать Батлухского.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы нашли замаскированный притон.