Задержанная с наркотиками Тарасова натянула очки и капюшон в суде

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную с наркотиками в аэропорту, доставили в суд для избрания меры пресечения. Заседание, как ожидается, пройдет в закрытом режиме. Кадрами из зала делится телеграм-канал SHOT.

В Москве началось заседание суда по избранию меры пресечения для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной в аэропорту Домодедово 28 августа. Актриса в солнцезащитных очках и с капюшоном на голове старается спрятать лицо от журналистов.

По информации источника, заседание, предварительно, пройдет в закрытом режиме. Актрису задержали при прохождении «зеленого коридора» с запрещенными веществами в электронной сигарете. По статье о контрабанде наркотиков Тарасовой грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн р.

Ранее женщину в аэропорту остановили с набитым валютой багажом на 3 млн р.