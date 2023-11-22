Задержанного в Пулково певца Шарлота могут арестовать на 15 суток

25-летнему певцу Эдуарду Шарлоту, которого накануне задержали в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, грозит административный арест на 15 суток, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональной главк МВД РФ.

Шарлот прилетел в Санкт-Петербург из Еревана, где временно проживал. В соцсетях появилось видео, как певца в наручниках в сопровождении сотрудников полиции выводят из помещения. Он был доставлен в отделение.

В России Шарлоту грозит также до пяти лет лишения свободы. В конце июня артист опубликовал в своих соцсетях видео, на котором сжигает свой российский паспорт. Он утверждал, что больше не считает себя гражданином России. Ранее он критиковал действия РФ, пел песню про президента страны и рвал в это время его портрет.

По информации МВД РФ, Шарлот является виновным по трем административным статьям – ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ), ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) и ст. 19.16 (Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина).

За уничтожение паспорта гражданина РФ Шарлоту грозит штраф в размере от 100 до 300 рублей. За дискредитацию армии страны певец может понести ответственность в виде наложения штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

После возвращения в Россию в отделе полиции Шарлот заявил, что сжег свой паспорт из-за «ошибочного помешательства». Видео с допросом ранее опубликовала в своих соцсетях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Шарлот известен российскому обществу как певец, музыкант, автор песен, композитор и актер. Он принимал участие в шоу на телеканале «ТНТ» – «Песни», где не смог пробиться в финал. Несмотря на это, его песни стали саундтреком серила «Трудные подростки», а также начали возглавлять топы музыкальных сервисов. Пик популярности Шарлота пришелся на 2019-2020 годы.