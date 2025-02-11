Задержанному основателю IT-фирмы iSpring назначили суд

Основателю компании-разработчика программных продуктов для корпоративного обучения iSpring Юрия Ускова отправят в суд, где ему изберут меру пресечения. Об этом стало известно RT .

История вокруг основателя IT-фирмы iSpring из Марий Эл Юрия Ускова стремительно развивается: еще 10 февраля он прошел допрос у следователей, а тем же днем его задержали на 48 часов. Тогда же прошли обыски в офисах, часть документом изъяли.

Замдиректора ООО «Ричмедиа» (относится к iSpring) Николай Зыков в беседе с RT заявил, что 12 февраля Юрию Ускову изберут меру пресечения. При этом собеседник отметил, что для компании произошедшее не стало неожиданностью.

Полагают, что Усков связан с покупкой земель «по заниженной цене» в 2013 году. Тогда фирма сделала приобретение в Оршанском муниципальном районе в селе Ивановка, где Усков начал строить дома для сотрудников. По данным RT, это нанесло району ущерб на сумму не менее 20,4 млн рублей, в связи с чем возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Сам Усков отрицает вину. По его версии, дело завели из-за его открытой критики застройки зеленых рощ в Йошкар-Оле и его «гражданской позиции» по этому вопросу.