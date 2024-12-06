Задержанную с накротиками в лифчике актрису Семенюк отправили под домашний арест

Люблинский суд Москвы избрал меру пресечения для начинающей модели и актрисы Виктории Семенюк, которая попалась с наркотическими веществами в бюстгальтере.

Как уточнили РИА Новости в суде, Викторию Семенюк отправили под домашний арест по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ограничения для модели будут действовать полтора месяца, до 27 января следующего года.

Напомним, что по версии следователей, 23-летняя Виктория Семенюк и еще один фигурант были замешаны в крупной схеме по сбыту запрещенных веществ. Актриса и ее сообщник должны были получать наркотики, расфасовывать их, хранить, делать так называемые «закладки». За незаконные заработки молодых людей могут лишить свободы на срок от 10 до 20 лет. Пока расследование дела продолжается.

Regnum отмечал, что девушку задержали 27 ноября в доме на Батайском проезде в Москве вместе со знакомым-одногодкой. При обыске у них нашли подозрительные свертки: Семенюк держала половину образцов в лифчике, еще половина была у ее друга в трусах.

Викторию Семенюк узнали по клипу Паши Техника. Она также снималась в телешоу «Час суда», «Мировое соглашение», «Четыре свадьбы», множестве рекламных роликах. Также девушка записывает треки под псевдонимом SMATR.

Ранее сообщалось, что рэперу Гуфу ослабили меру пресечения по делу о грабеже.