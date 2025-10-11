Задержанный глава Крымского района пытался увезти от силовиков костыли из золота

Чиновник из Краснодарского края был задержан при попытке скрыться с крупной суммой денег и ценностями. По данным источников, среди изъятого имущества оказалось золото, замаскированное под промышленные изделия. Об этом сообщает «Газета.ру» , ссылаясь на телеграм-каналы Kub Mash и Mash.

Сергей Лесь, занимавший пост главы Крымского района, планировал покинуть регион на микроавтобусе. При себе у него находились 100 млн руб. наличными, семь новых смартфонов в упаковке, а также 12 кг золота, переплавленного в форму железнодорожных костылей.

Поводом для задержания стали масштабные махинации с землей. Как утверждают осведомленные источники, чиновник якобы оформил на родственников и знакомых 109 государственных участков общей стоимостью около 2 млрд руб. Впоследствии эта земля использовалась для коммерческой застройки — возведения торговых центров, офисных зданий и точек общественного питания.

