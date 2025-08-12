Гражданин двух стран признался в подготовке теракта в Подмосковье

Подозреваемый в подготовке теракта сознался в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Информацией поделился ТАСС , ссылаясь на источник.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о признательных показаниях задержанного, подозреваемого в подготовке теракта против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. Гражданин России и Украины сознался, что сотрудничал с иностранными спецслужбами.

По данным ведомства, подозреваемому предлагали избежать мобилизации в украинскую армию в обмен на совершение теракта на территории России. Взамен ему обещали возможность вернуться на родину.

Ранее в ФСБ рассказали, как спецслужбы Украины запрятали бомбу для теракта в шахматы.