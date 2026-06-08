Задержаны 24 участника ОПС, принимавшего ставки через онлайн-казино

Сотрудники Следственного комитета России пресекли деятельность крупного преступного сообщества, организовавшего сеть по приему ставок от имени нескольких онлайн-казино. Об этом официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила « Ленте.ру ».

По данным следствия, задержаны 24 фигуранта. Им предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, а также в создании преступного сообщества и участии в нем. Лидеры и наиболее активные члены группировки заключены под стражу. Еще восемь человек, причастных к противоправной деятельности, объявлены в розыск.

Как установило следствие, злоумышленники принимали ставки от имени онлайн-казино «Pin-Up» (также известно как «Pinco»), «FreshCasino», «Leon», «MelBet», «MostBet», «PlayFortuna», «Punch», «RioBet», «Shangrilla», «WhyCasino», «lwin», «Azino», «WinWin», «888Casino». Через подконтрольную сеть проходили тысячи финансовых транзакций.

В ходе обысков, проведенных в рамках уголовного дела, оперативники изъяли денежные средства, предметы роскоши и дорогостоящие автомобили. На все изъятое имущество наложен арест.