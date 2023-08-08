Задолженность по зарплате на 221 млн рублей выплатили в Подмосковье
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Задолженность по зарплате на 221 миллион рублей выплатили в Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.
«Таким образом, удалось восстановить права более пяти с половиной тысяч работников», - отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
Права работников восстановили в одиннадцати городских округах.
В министерстве отметили, что все вопросы, связанные с невыплатой зарплаты, находятся на особом контроле в областном правительстве.