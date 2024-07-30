Задолженность по зарплате на сумму почти 60 миллионов рублей выплатили в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье за шесть месяцев 2024 года задолженность по зарплате сотрудникам выплатили 16 организаций, ее сумма превысила 57 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Восстановили права на оплату труда в этом году свыше 1 тысячи сотрудников. <…> Права работников, выплата задолженности по заработной плате и многие другие вопросы ежемесячно рассматривают в рамках Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области», — говорится в сообщении.
В рамках этой работы задолженность ликвидировали в Мытищах, Серпухове, Ступино, Дубне, Сергиевом Посаде, Истре, Балашихе, Клину, Пушкино и Коломне. Отметим, что сообщить о нарушениях трудовых прав можно в Государственную инспекцию труда по региону по телефону 8 (991) 104-92-36.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.