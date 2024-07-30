Задолженность по зарплате на сумму почти 60 миллионов рублей выплатили в Московской области

«Восстановили права на оплату труда в этом году свыше 1 тысячи сотрудников. <…> Права работников, выплата задолженности по заработной плате и многие другие вопросы ежемесячно рассматривают в рамках Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области», — говорится в сообщении.