Задолженности за оплату услуг по вывозу отходов продолжают взыскивать в Московской области

Региональный оператор Чеховского кластера проводит массовое взыскание задолженностей за услугу «Обращение с ТКО» в судебном порядке, с начала 2024 года на неплательщиков в суд было подано более 18 тысяч заявлений на общую сумму более 130 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.