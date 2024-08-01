Задолженности за оплату услуг по вывозу отходов продолжают взыскивать в Московской области
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Региональный оператор Чеховского кластера проводит массовое взыскание задолженностей за услугу «Обращение с ТКО» в судебном порядке, с начала 2024 года на неплательщиков в суд было подано более 18 тысяч заявлений на общую сумму более 130 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В числе округов-лидеров по числу задолженностей оказались Подольск, Серпухов, Чехов. Неплательщикам грозят начисление пени, ограничение выезда за границу (при сумме долга более 10 тысяч рублей), а также арест банковского счета.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.