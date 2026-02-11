«Задушит» легальный бизнес таксистов: вызвать такси обойдется в крупную сумму в 2026 году

Ожидаемое ужесточение технических требований к автомобилям такси в России может спровоцировать структурный кризис в отрасли, особенно в регионах. Основной удар, по мнению экспертов, придется по частникам, для которых перевозки являются подработкой, так как многим будет экономически невыгодно обновлять парк до соответствия новым стандартам, пишет ЮФ.

Особую проблематику создает ситуация с лизинговыми автомобилями, которых в секторе насчитывается порядка сотни тысяч. После полного выкупа эти транспортные средства рискуют не пройти по обновленным критериям и будут исключены из официального реестра перевозчиков, несмотря на исправное техническое состояние.

Аналитики прогнозируют, что следствием станет сокращение легального предложения, что неминуемо приведет к росту стоимости поездок и увеличению времени ожидания для пассажиров. Одновременно это создаст питательную среду для развития неформального сектора, где перевозки будут осуществляться через закрытые каналы в мессенджерах без страховок и должного контроля.

В качестве альтернативы предлагается рассмотреть более мягкие варианты регулирования, например, признание автомобилей с российским VIN или сохранение статуса машины в реестре при смене владельца. Без подобных адаптивных мер рынок рискует столкнуться с масштабным уходом в «теневой» сегмент, где потребительские риски значительно выше.

