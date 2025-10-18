Задыхалась и фальшивила: зрители шокированы выступлением Орбакайте в Израиле

Выступление Кристины Орбакайте на израильском фестивале «Звуки моря» стало поводом для жарких дискуссий в сети и вызвало неоднозначную реакцию публики.

По информации издания «Страсти», зрители, настроившиеся на яркое шоу, остались разочарованы качеством живого вокала артистки.

Как сообщают очевидцы, во время исполнения композиций певица временами допускала осечки: не всегда точно брала ноты и демонстрировала сбитое дыхание. Это касалось как ее собственных хитов, так и знаменитых песен из репертуара Аллы Пугачевой.

В интернете быстро стали вирусными ролики с фрагментами выступления, которые собрали значительное количество негативных отзывов. Пользователи обратили внимание на существенную разницу между отточенным звучанием студийных записей Орбакайте и ее концертным исполнением. Известно, что ради этого единственного шоу певица специально совершила перелёт в Израиль.

