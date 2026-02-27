Заемщиков ждет удар: плата за кредитные карты сделает нищим каждого россиянина

Эксперты связывают резкий скачок с удорожанием фондирования на фоне высокой ключевой ставки и изменением поведения заемщиков. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные Скоринг Бюро.

Стоимость обслуживания кредитных карт в Российской Федерации по итогам октября–декабря 2025 года поднялась до максимальной отметки за последние пять лет, достигнув 50,1%. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитику «Скоринг Бюро», за минувший год данный показатель увеличился на 17,5 процентного пункта.

Генеральный директор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин пояснил, что главной причиной рекордного роста стала возросшая стоимость фондирования для банковского сектора, вызванная повышением ключевой ставки регулятором. Кроме того, на итоговые проценты для клиентов влияют внутренние риск-модели кредитных организаций, а также изменившееся поведение держателей карт. Доля граждан, предпочитающих полностью погашать задолженность в течение льготного периода, неуклонно растет, что лишает банки значительной части комиссионных доходов и вынуждает их компенсировать потери за счет процентных ставок.

Одновременно с подорожанием кредитных продуктов происходило сжатие самого рынка. В «Скоринг Бюро» подсчитали, что по итогам 2025 года количество выданных кредиток сократилось на 43%, а совокупный объем одобренных лимитов — на 41% в денежном выражении.

Аналитики напоминают, что предыдущий существенный всплеск стоимости заимствований фиксировался весной 2022 года, тогда полная стоимость кредита подскакивала до отметки 34,9%. В течение 2023 и 2024 годов показатель находился в относительно стабильном коридоре от 30,1 до 32,6%. Нынешняя тенденция начала формироваться в прошлом году на фоне последовательного ужесточения денежно-кредитной политики: уже в первом квартале значение поднялось до 45,9% и продолжило уверенный рост.