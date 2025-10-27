Зафиксированы загадочные подводные объекты у берегов США

База данных Enigma зарегистрировала около девяти тысяч необъяснимых подводных объектов в прибрежной зоне Соединенных Штатов, что вызвало обеспокоенность представителей военно-морского командования. Об этом сообщает ИА « Кулик » со ссылкой на The New York Post.

Разработчики платформы сообщили о получении 30 тыс. сообщений с момента завершения 2022 года. Информация касается как воздушных, так и водных аномалий.

Особое внимание вызывают случаи, когда объекты всплывают из океанских глубин или исчезают под водой без характерных брызг и волн. Наблюдения фиксировались в радиусе примерно 19 км от американского побережья.

Свидетели сообщают о явлениях, зависавших над морской поверхностью. Высокопоставленные военно-морские чиновники отмечают потенциальную угрозу национальным интересам США.

По количеству зарегистрированных феноменов лидируют два штата: Калифорния — 389 случаев, Флорида — 306. Команда Enigma опубликовала карту с отмеченными локациями обнаружения объектов, показывающую цепочку аномалий вдоль атлантического и тихоокеанского побережий страны.

Ранее ученый РАН Эйсмонт объяснил фото Кати Лель с НЛО в Москве атмосферным явлением.