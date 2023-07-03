«Загадала золотой дождь, матрица немного криво сработала»: пассажир самолета попытался справить нужду на женщину

Мужчина чуть не справил нужду на пассажирку во время полета, сообщает The Telegraph.

Борт авиакомпании Emirates следовал из Глазго в Сидней. Женщина спала, но внезапно проснулась от того, что кто-то расстегивает рядом с ней ширинку. Нетрезвый мужчина успел предпринять несколько попыток залезть на пассажирку и опорожниться, но его оттолкнул муж пострадавшей.

Теперь женщина требует от перевозчика компенсации. На полет бизнес-классом она потратила 180 тысяч бонусных миль, из которых компания согласилась вернуть лишь 60. Пассажирка утверждает, что до конца полета не смогла сомкнуть глаз, так как опасалась за свою безопасность.

«Причем моральную компенсацию должен выплатить не этот клинически больной мужчина, а авиакомпания. По мнению этой девушки, стюардессе следовало быстро подскочить и застегнуть ему ширинку?»; «Баба просто загадала получить «золотой дождь», а матрица немного криво сработала»; «Если в бизнес-классе вам мочатся на лицо, то что творится в экономе?» — прокомментировали инцидент удивленные россияне.

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