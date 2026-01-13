Загадка черного экрана: на YouTube нашли видео длиной 140 лет, набравшее почти 3 млн просмотров

На видеоплатформе YouTube обнаружили уникальный и загадочный контент — видео, длительность которого составляет 140 лет.

Ролик был опубликован в начале января на канале @shinywr и уже набрал 2,9 млн просмотров, несмотря на то, что не содержит ни изображения, ни звука. В качестве названия у него стоит лишь знак вопроса.

Длительность видео в десятки тысяч раз превышает максимальный лимит, установленный YouTube в 12 часов для обычных загрузок.

В описании канала указано, что он был зарегистрирован в Северной Кореи в 2023 году, что само по себе вызывает вопросы, поскольку доступ к этой платформе в КНДР официально заблокирован.

В описании к видео есть фраза, которую пользователи переводят как «встретимся в аду», что только подогревает интерес к каналу.

Зрители и эксперты выдвигают различные версии происхождения ролика: от технического теста или арт-проекта до начала сложной ARG (Alternate Reality Game — игра в альтернативной реальности) кампании.

Помимо «вечного» видео, на канале нашли еще два: одно длится 294 часа, а Shorts — 150 часов. Видео собрало 33,5 тыс. комментариев, 208 тыс. лайков и 2 тыс. дизлайков, став настоящей интернет-сенсацией.

