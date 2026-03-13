Загадка для фермеров: в Истре нашли удивительную корову-мутанта, сравнимую с китайской игрушкой

В Истре разгорелся необычный спор между биологией и промышленным дизайном. Как передает REGIONS , местный зоотехник случайно обнаружила в магазине игрушку, анатомия которой заставила ее всерьез задуматься о стандартах породы. Речь идет о плюшевой корове с явным перебором сосков — мутанте, который, как выяснилось, имеет реального прототипа прямо в Подмосковье.

Зоотехник истринской сыроварни Анна Овчинникова наткнулась на странный сувенир в одной из торговых точек. Китайская игрушка имела настолько необычное строение, что женщина решила сопоставить находку со своим рабочим архивом. Результат превзошел ожидания: нашелся снимок реальной первотелки с местной фермы, чье тело оказалось почти точной копией плюшевого монстра. Оба экземпляра, и живой и искусственный, демонстрировали редкую анатомическую особенность — многососковость.

Феномен многососковости у крупного рогатого скота, хоть и выглядит пугающе для неподготовленного горожанина, в ветеринарии явление известное. В норме у коровы четыре соска, и каждый соответствует своей доле вымени. Но природа иногда включает режим «запасных частей».

Ветеринар Александра Степанова пояснила, что дополнительные соски закладываются еще на стадии эмбриона. Они могут передаваться по наследству и часто остаются просто рудиментами — маленькими отростками, которые не соединены с молочной системой. Это своего рода генетический артефакт, который никак не помогает животному давать больше молока.

Как утверждает Степанова, «лишние» соски — это вовсе не бонус к удою. Количество молока зависит от генетики, рациона и того, насколько развито само вымя, а не от числа отростков. Поэтому корова с такой изюминкой вряд ли станет чемпионкой фермы, зато точно потребует от владельца больше внимания и хлопот.

«При этом „лишние“ соски чаще всего маленькие и молока не дают — это, по сути, „запасная деталь“, которая не подключена к вымени. Реже они бывают связаны с железистой тканью и тогда могут мешать доению и повышать риск воспалений», — говорит специалист.

Таким образом, корова из Истры — не рекордсменка, а скорее головоломка для фермеров. И если китайские игрушечных дел мастера случайно воспроизвели этот редкий генетический курьез, то в реальной жизни за буренкой с аномалией нужен глаз да глаз. В противном случае уход за ней может оказаться куда сложнее, чем игра с плюшевым мутантом.

