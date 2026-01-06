Загадка с кровью в моче: у девушки нашли не болезнь почек, а редчайший «сосудистый конфликт»

В Новосибирском НМИЦ им. акад. Е. Н. Мешалкина провели успешную операцию пациентке с редким синдромом Щелкунчика. 26-летней жительнице Забайкалья с врожденной аномалией расположения почечной вены было выполнено эндоваскулярное стентирование, пишет КП-Новосибирск.

Диагноз был установлен после появления макрогематурии (крови в моче) и болевого синдрома, что потребовало дифференциальной диагностики с заболеваниями почек. Синдром Щелкунчика характеризуется сдавлением почечной вены между аортой и отходящей от нее артерией, что приводит к нарушению оттока крови. По данным врачей центра, за всю историю учреждения наблюдалось менее десяти подобных пациентов. Хроническое сдавление может привести к варикозу вен таза, почечной гипертензии и повреждению почки.

В данном случае для лечения была выбрана малоинвазивная методика — имплантация стента диаметром 15 мм в почечную вену. Для точной визуализации места стеноза во время операции применялась внутрисосудистая ультразвуковая диагностика. После вмешательства симптомы у пациентки полностью купированы, она выписана домой с рекомендацией длительной антикоагулянтной терапии.

