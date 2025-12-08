Загадка синей шерсти раскрыта: биолог назвал причину мутации чернобыльских собак

Загадочный синий окрас шерсти у собак в Чернобыльской зоне отчуждения получил неожиданное объяснение. Американский биолог заявил, что разгадал феномен, вокруг которого строились теории о мутациях и даже рекламных трюках. Об этом сообщает Fox News.

Биолог Тимоти Муссо из Южно-Каролинского университета связал необычный окрас животных с банальным бытовым происшествием. По его мнению, собаки попросту вывалялись в химическом реагенте из опрокинутого биотуалета, который используют работники и туристы в зоне.

Эта версия полностью опровергает популярные предположения о происхождении окраса собак. Ранее считалось, что странный цвет — результат генетических изменений из-за радиации. Также звучала версия о том, что собак специально покрасили для привлечения внимания к нелегальным экскурсиям. Муссо подчеркнул, что для собак такое поведение — кататься в синих отходах — абсолютно естественно, и к мутациям оно не имеет никакого отношения.

Инцидент с синими животными был зафиксирован в конце октября и мгновенно вызвал волну обсуждений в соцсетях и СМИ. Теперь, кажется, история получила свое прозаическое, но логичное завершение, в очередной раз показав, что не все необычное в Чернобыле связано с радиацией.

