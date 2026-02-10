Загадка «живой Барби»: тело блогерши эксгумировали для проведения новой экспертизы

Тело известной бразильской блогерши Барбары Янкавски Маркес, которую называли «живой Барби», были эксгумированы по решению суда. Поводом послужили вскрывшиеся новые обстоятельства её кончины, которые заставили усомниться в первоначальной версии смерти.

Как сообщает издание Mirror, «тело бразильской блогерши, „живой Барби“ Барбары Янкавски Маркес эксгумировали из-за новых раскрывшихся обстоятельств смерти».

Извлечение тела из могилы произошло 3 февраля — всего через несколько дней после церемонии прощания и захоронения. Первоначально считалось, что 31-летняя женщина скончалась от сердечного приступа, вызванного употреблением кокаина. Однако в прокуратуре эту информацию оспорили.

По новой версии следствия, смерть Барбары Маркес могла наступить в результате удушения. Обвинители обратили внимание на повреждения в области шеи, которые, по их мнению, могут указывать на механическую асфиксию. Для установления истинной причины гибели и проведения дополнительных экспертиз суд санкционировал эксгумацию.

Тело 31-летней модели, известной в соцсетях как «живая Барби», было обнаружено в ночь на 2 ноября в Сан-Паулу. Труп нашли в резиденции 51-летнего адвоката, который впоследствии признал следствию, что пригласил женщину для оказания интимных услуг. Модель была в одном нижнем белье.

При осмотре тела полицейские зафиксировали следы побоев на лице погибшей. Изначально следователи склонялись к версии о несчастном случае, предположив, что обнаруженные травмы не связаны с насильственными действиями. Однако теперь ход расследования изменился. Для установления истинных причин смерти правоохранители назначили ряд экспертиз. Будет проведен рентген шеи погибшей для выявления возможных переломов, а также взят генетический анализ материалов из-под ее ногтей, чтобы определить, оказывала ли женщина сопротивление нападавшему.

