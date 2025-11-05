Загадки «кровавой» Луны: ученые объяснили ноябрьский феномен и предложили домашний эксперимент

Вечером 5 ноября жители России стали свидетелями редкого астрономического явления — суперлуния, также известного как «бобровая Луна». В 16:19 по московскому времени спутник Земли, достигший фазы полнолуния в точке перигея (максимального сближения с нашей планетой), взошел на северо-востоке, поразив наблюдателей своими размерами и необычным медным оттенком. Фотографии этого природного чуда опубликовал KP.RU.

Явление, когда Луна кажется на 13% ярче и визуально крупнее обычного, создало уникальную возможность для астрономических наблюдений и необычных фотографий даже в условиях городской засветки.

Практическую ценность события дополнили пояснения специалистов Московского планетария. Красноватый оттенок Луны у горизонта, который многие наблюдатели отмечали в соцсетях, — это не оптический обман, а физическое явление: земная атмосфера эффективно рассеивает синие лучи спектра, пропуская к нашим глазам преимущественно красные. По мере подъема светила над горизонтом его цвет возвращался к привычному серебристо-белому.

Для тех, кто хочет продлить астрономический эксперимент дома, ученые предложили простой опыт: поставить вертикально карандаш рядом с зажженной свечой. В результате появятся две тени разного цвета — красноватая от свечи и более светлая от Луны, что наглядно демонстрирует разницу в спектральном составе источников света.

Народное название «бобровая Луна» восходит к традициям североамериканских индейцев, связывавших ноябрьское полнолуние с периодом, когда бобры завершают подготовку к зиме. Для современных горожан это явление стало напоминанием о цикличности природы и возможностью приобщиться к астрономии.

Следующий похожий случай ожидается уже 5 декабря 2025 года, когда разница между полнолунием и перигеем составит менее 13 часов. Наблюдателям советуют обращать внимание на лунные «моря» — темные базальтовые равнины, которые во время суперлуния видны особенно четко даже без специальной оптики. Главный вывод для всех любителей астрономии: календарь небесных событий доступен каждому, а для их наблюдения иногда достаточно просто поднять голову и посмотреть на небо в нужный день и час.

