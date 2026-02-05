Российские астрономы зафиксировали необычный объект в непосредственной близости от Солнца. Об этом сообщает aif.ru .

Снимок, сделанный 2 февраля в 18:12 по московскому времени специалистами Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, изначально был отнесен к разряду возможных помех. Ученые предположили, что артефакт на изображении мог быть следом от высокоэнергетической галактической частицы, попавшей в чувствительную матрицу космического телескопа.

Однако астроном и популяризатор науки Александр Киселев предложил альтернативную и более интригующую версию. По его мнению, загадочный объект может представлять собой так называемую «солнцецарапающую» комету (sungrazer) — небесное тело из семейства Крейца, которое проходит экстремально близко от поверхности Солнца. Такой пролет обычно заканчивается полным разрушением и испарением кометы под воздействием чудовищной температуры и приливных сил.

Именно этот процесс, по словам Киселева, может объяснять необычную форму объекта, напоминающую на снимках силуэт гигантской птицы. Интенсивное испарение вещества ядра кометы — водяного льда, углекислого газа и других летучих соединений — под мощным солнечным излучением формирует яркий и раздвоенный хвост, создающий характерный визуальный эффект. Вместе с тем, ученый допускает и другие, более прозаические причины появления артефакта, такие как плазменное образование в солнечной короне, оптическая иллюзия или дефект оптической системы телескопа.

