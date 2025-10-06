Загадочная радиостанция вышла в эфир со старым посланием

Загадочная радиостанция, известная как «жужжалка», вновь передала закодированное сообщение с набором цифр и букв. Об этом стало известно из открытых источников, посвященных мониторингу сигнала станции. С ними ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Первое за несколько последних дней сообщение прозвучало в понедельник, 6 октября, в 10:58 по московскому времени. В эфире энтузиасты услышали последовательность символов: «НЖТИ 59400 ОРЕХОБРУС 2456 1459». По некоторым данным, это слово уже звучало на волнах радио 11 февраля 2022 года.

Известно, что станция вещает с 1970-х годов и большую часть времени издает монотонный гудящий звук. Редкие голосовые передачи с шифрованными посланиями порождают многочисленные теории о ее назначении. Отсутствие официальных разъяснений продолжает подпитывать интерес к этому феномену.

Ранее «радио Судного дня» передало сообщение во время выступления Путина.