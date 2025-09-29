Загадочное нечто упало на ферму и вызвало споры в Сети

На ферму в Аргентине с неба упал покрытый волокнами цилиндрический объект, вызвавший переполох в Сети и за ее пределами. Об этом сообщает Mirror.

Необычный инцидент произошел в аргентинском городе Пуэрто-Тироль: на территорию фермы свалился с неба загадочный предмет. Объект представляет собой крупный цилиндр, достигающий 1,7 м в длину, поверхность которого покрыта странными темными волокнами, напоминающими волосы.

На место обнаружения прибыли сотрудники правоохранительных органов, спасатели и специалисты по взрывоопасным веществам. Проведенная проверка показала отсутствие опасных материалов. Однако в целях предосторожности вокруг находки была установлена зона безопасности радиусом в 30 м.

В настоящее время ведется расследование для установления природы упавшего объекта. Среди наиболее вероятных версий, обсуждаемых в интернете, фигурирует предположение о том, что это может быть фрагмент космического мусора.

